В Алматы прибыл первый самолет с российскими войсками18
- 6.01.2022, 11:08
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Воинские части близ города приведены в высокую боевую готовность.
В Казахстане происходит революция, протесты охватили всю страну.
В Алматы прибыл первый самолет с российскими войсками, сообщает Vласть.
В течение нескольких часов они начнут дежурство в городе. Воинские части близ Алматы приведены в высокую боевую готовность, сообщил источник издания.
Массовые акции начались четыре дня назад с недовольства резким ростом цен на сжиженный газ, но за несколько дней требования митингующих стали более политическими.
Ситуация развивается стремительно: на третьи сутки протесты охватили всю страну, начались столкновения с применением светошумовых гранат, а правительство отправили в отставку.
К вечеру 5 января протестующие захватили ряд правительственных зданий, в том числе аэропорт в Алматы.