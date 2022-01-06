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Белорусские спецслужбы прослушивают сотрудников консульства Польши?

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  • 6.01.2022, 11:15
  • 5,528
Белорусские спецслужбы прослушивают сотрудников консульства Польши?

Действия властей нарушают Венскую конвенцию.

Сотрудницу Генерального консульства Польши в Бресте выслали из Беларуси. Ее обвиняют в том, что она якобы «организовала попытку побега» из Беларуси гражданина Польши. Об этом сообщил 5 января пресс-секретарь Министерства иностранных дел Беларуси Анатолий Глаз, передает telegraf.by.

Сотрудников консульства прослушивают?

Примечательно, что одновременно с этим государственный телеканал ОНТ публикует записи телефонного разговора сотрудницы Генконсульства. На каком основании они были сделаны и соответствует ли это Венским конвенциям о дипломатических и консульских сношениях, не уточняется.

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