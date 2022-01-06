Белорусские военные бросали в польских пограничников камни и кирпичи 4 6.01.2022, 12:42

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Атака на границу произошла возле Дубичей Церковных.

Кроме очередных попыток мигрантов пересечь границу, польские пограничники столкнулись с агрессией со стороны белорусских силовиков.

По словам Пограничной охраны Польши, белорусские силовики на отрезке границы у Дубичей Церковных (со стороны Каменца в Беларуси) бросали в сторону польского патруля камни и кирпичи.

За минувшие сутки польские пограничники предотвратили 30 попыток нелегально пересечь границу и искали 30-летнего мигранта из Египта 6 часов.

W dn.05.01 granicę🇵🇱🇧🇾próbowało nielegalnie przekroczyć 30 osób.



Na odcinkach ochranianych przez #placówkaSG w Dubiczach Cerkiewnych,Mielniku i Nowym Dworze służby🇧🇾uszkadzały concertinę. Na odcinku #PSGDubiczeCerkiewne służby🇧🇾rzucały w stronę patroli🇵🇱 kamieniami i cegłami. pic.twitter.com/otlQzYaESx — Straż Graniczna (@Straz_Graniczna) January 6, 2022

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