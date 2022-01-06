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Белорусские военные бросали в польских пограничников камни и кирпичи

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  • 6.01.2022, 12:42
  • 4,394
Белорусские военные бросали в польских пограничников камни и кирпичи

Атака на границу произошла возле Дубичей Церковных.

Кроме очередных попыток мигрантов пересечь границу, польские пограничники столкнулись с агрессией со стороны белорусских силовиков.

По словам Пограничной охраны Польши, белорусские силовики на отрезке границы у Дубичей Церковных (со стороны Каменца в Беларуси) бросали в сторону польского патруля камни и кирпичи.

За минувшие сутки польские пограничники предотвратили 30 попыток нелегально пересечь границу и искали 30-летнего мигранта из Египта 6 часов.

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