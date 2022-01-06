Из-за интриг «ябатек» менеджер Huawei остался без работы 2 6.01.2022, 13:04

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При этом в компании запрещен любой вид дискриминации, включая политическую.

Владимиру Дедову 54 года. Из них 11 он отработал на компанию Huawei (ОАО «Бел Хуавэй Технолоджис»). После увольнения должен был эмигрировать.

«В кампании запрещен любой вид дискриминации, включая политическую. Но со мной обошлись таким образом. В трудные для моей семьи моменты я не просил у компании помощи, но то, что компания не просто не поможет, но еще и начнет меня добивать, было шоком», — говорит бывший менеджер.

«Считаю правильным в рабочее время не участвовать в дискуссиях, которые не касаются работы и разъединяют сотрудников»

«Радыё Свабода» обратилась к руководству ОАО «Бел Хуавэй Технолоджис» с просьбой разъяснить ситуацию с увольнением менеджера Владимира Дедова, но ответа не получила.

Владимир Дедов говорит, что пришел на Huawei в 2010 году. Десять лет работал в штате, менеджером по складской логистике. С августа 2020 года работал в компании Ancor.

«На практике я работал, как и раньше, на Huawei, но в компании, предоставляющей им услуги персонала — в Ancor. В чем тут выгода для Huawei — точно не могу сказать. Но теперь я думаю, что одна из причин — в результате нарушения компанией прав сотрудника ему труднее будет доказать, что он работал в Huawei. Мне в ультимативной форме предложили работать в том же отделе, только заниматься более простой работой и через Ancor».

Владимир называет такой перевод «первым звонком» его увольнения. Говорит, что причину перевода руководство ему отказалось объяснить.

«Считаю, что если бы причина была объективна и обоснована, не связана с каким-либо видом дискриминации, — ее бы объяснили. В зарплате я ничего не потерял. Зарплата у меня была довольно высокая, если считать по белорусским меркам», - говорит Владимир.

Он добавил, что работал хорошо — имел достаточно наград от компании, много сделал для автоматизации и повышения эффективности логистических процессов.

«В компании Время от времени были случайные и непродолжительные разговоры о политической ситуации в стране, особенно если что-то такое происходило, что не могло оставить людей в стороне. Люди совсем не боялись это обсуждать, хотя и мало кто сомневался, что у Huawei не может не быть «ябатек»-стукачей. Я мог участвовать в обсуждениях, но точно не больше, чем другие. И никогда не был их инициатором, скорее наоборот», - говорит Владимир.

«Мое увольнение, надеюсь, скорее исключение»

Во время протестов в августе 2020-го сын Владимира Станислав был арестован, его били на Окрестина, он много давал интервью СМИ. Попала под арест и жена Владимира Светлана – по «народной» статье 23.34.

В декабре 2020-го у Дедовых прошел обыск. Затем Светлану арестовали на 14 суток. При обыске забрали рабочий компьютер Владимира.

«Систему компьютера сразу заблокировали специалисты Huawei. Но у меня обострились проблемы на работе. Тимлид заявила мне, что конфискация у меня служебного компьютера — большое нарушение с моей стороны, и поэтому, по требованию высшего руководства, я обязан ежедневно работать в офисе. И вот во время объявленного компанией карантина, после всех корпоративных предупреждений и подробной информации от компании об опасности COVID-19, с формальным запретом всем сотрудникам посещать офис без крайней служебной необходимости, я был обязан каждый день ездить на работу в офис. Нужно добавить, что я в зоне риска. Мне уже более 50», - говорит Владимир.

Передачи в изолятор в Барановичах принимали раз в неделю, в рабочее время. Владимиру было важно завезти жене воду, лекарства. Но, по его словам, руководство не позволяло ему это сделать в рабочее время.

«Тим-лидер, выслушав, куда я должна поехать и с какой целью, заявила, что я никуда не поеду и что это вроде бы решение заместителя директора компании, господина Си Хуньи (Xi Hongyi). Я пошел к нему. Я рассказал господину Си Хуньи, что жена оказалась в тюрьме, ни в чем не нарушив закон. Ей могут не давать питьевой воды, ей нужно регулярно принимать лекарства, которые мне нужно ей передать. Он сказал, что работа должна быть важнее личное. Более чем за 10 лет работы в этой компании я считал, что такой подход руководителя в Huawei невозможен. Скорее всего, с ним хорошо поработали насчет меня мои белорусские недоброжелатели, скорее — одна недоброжелательница. В итоге мы договорились, что я отвезу передачу и потом отработаю», - рассказал Владимир.

«Говорил на беседе, что уволен за политику»

Владимир рассказывает, что за месяц до окончания контракта, в июле 2021 года, ему сообщили, что хотя компания его и ценит, но прикажет компании Ancor не продлевать его контракт.

«На тот момент в нашей семье была сложная ситуация. Жена с сыном весной уехали в Польшу, так как им опасно было оставаться в Беларуси. В Польше Светлане трудно было найти работу. Чтобы работать психологом, нужно знать язык на уровне родного. Она перебивалась временными заработками. Работала швеей. Поэтому мое увольнение еще больше усугубило ситуацию», - говорит Владимир.

Владимир начал искать работу. Сначала казалось, что некоторые компании были заинтересованы.

«Я две недели делал такой эксперимент — на беседах говорил, что уволен по причине дискриминации и, скорее всего, по политическим мотивам. Или по этой причине, или по возрасту — но после таких разговоров я работу не получал, хотя было очевидно, что большинство тех, кто проводил беседу, относились ко мне с уважением и давали понять, что у меня неплохие шансы», - рассказывает он.

Владимир знает, что специальность логиста в Беларуси востребована. К тому же он хорошо владеет английским, испанским и польским языками, имеет широкий рабочий опыт, в том числе во всемирно известной компании.

«В итоге решил поехать к семье и искать работу уже там, — говорит Владимир. — Взял нашего кота породы «Минская гаражная», сделал ему необходимые прививки и «европейский паспорт». Зарегистрировался как индивидуальный предприниматель. Пока что рано говорить об успехах, ведь это только начало. Но мы здесь хоть в безопасности и вместе».

«Мы вели себя так, как должны были вести себя честные люди»

Сам Владимир свое увольнение называет политически мотивированным. Но считает его исключением.

«Не думаю, что власти давили на компанию через меня. На протестах я не засветился. Сомневаюсь, что власти стали бы создавать конфликтную ситуацию еще и с китайской компанией. Это больше похоже на интриги «ябатек», которые исподтишка доказывали руководству, что от меня лучше избавиться. Иными словами, выглядит так, что «ябатьки» воспользовались политическими репрессиями, чтобы избавиться от меня», — рассуждает Владимир.

Другого мотива, чтобы объяснить свое увольнение, Владимир не находит. Говорит, что работал честно, был на хорошем счету.

«Факт остается фактом: сотрудника понизили после 10 лет честной работы. Потом создавали условия, чтобы уволился сам. В течение года не уволился — заменили более молодым сотрудником, который этой работой раньше не занимался. Это, кстати, противоречит декларированной компанией политике относительно персонала, который давно работает. Обычно такие сотрудники пользуются особым почетом. На словах ко мне отношение вроде бы таким и было. На деле — вот так, как я говорю», - добавил бывший менеджер.

Владимир не жалеет, что в свое время семья заняла такую принципиальную позицию.

«Мы вели себя так, как должны вести себя честные люди, вот и все. Видите наглость и несправедливость — надо реагировать. Правильно или неправильно, с ошибками или без, но это лучше, чем не делать ничего и жалеть, что ничего сделать даже не старались, — объясняет он. — Так что жалеть нам не о чем. Мы еще считаем, что нам повезло, потому что все остались живы и на свободе».

Но об отъезде из Беларуси дедовы сожалеют:

«Материально мы жили в Беларуси тоже гораздо лучше, чем сейчас в Польше. Там была работа с хорошим заработком, а у Светланы — свое любимое занятие, — говорит Владимир. — Польша — очень близкая нам по культуре и языку страна с дружелюбными людьми. Вернемся ли в Беларусь — очень бы хотелось. Но как повернется судьба — никто не знает».

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