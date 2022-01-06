Погранслужба Литвы: За минувшие сутки на границе с Беларусью развернули 13 мигрантов 6.01.2022, 13:05

Фото: Delfi

Литовско-белорусская граница по-прежнему охраняется в усиленном режиме.

На границе с Беларусью за минувшие сутки пограничники развернули 13 мигрантов, информировала delfi.lt в четверг Служба охраны госграницы Литвы (СОГГЛ)

Как сообщает ведомство, это самое большое число мигрантов, которых развернули на этой неделе. Также сообщается, что в Литву по гуманитарным причинам в среду впустили одного иностранца.

Незаконные попытки пересечения границы не фиксировались в понедельник, вторник, воскресенье и минувший четверг, между тем в субботу пограничники не пропустили в страну 3 иностранцев, в пятницу - 7.

В южной части Литвы в среду в разное время со стороны Гожского полигона на белорусской стороне были слышны пушечные выстрелы и выстрелы из автоматического оружия.

СОГГЛ подчеркивает, что в Латвии уже четвертую неделю отмечается рост попыток нелегального пересечения границы из Беларуси: в среду латвийские пограничники развернули 42 мигранта и еще 6 задержали. Во вторник в Латвию не было пропущено 33 иностранца, в понедельник - 55, в воскресенье - 36, в субботу - 80, в пятницу - 85.

За период с начала августа литовские пограничники на границе с Беларусью развернули более 8 тыс. мигрантов, однако в некоторых случаях это могут быть одни и те же люди, пытавшиеся пересечь границу повторно.

В этом году в Литву незаконно попало почти 4,2 тыс. мигрантов, основная их часть пересекла границу до августа.

Литва и другие страны Запады обвиняют режим Лукашенко в организации потоков мигрантов и называют это гибридной агрессией. На границе с Беларусью до середины января введено чрезвычайное положение. Граница по-прежнему охраняется в усиленном режиме.

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