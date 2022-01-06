Курс биткоина резко упал за сутки 2 6.01.2022, 13:05

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Эксперты связывают это с протестами в Казахстане.

Обменный курс биткоина к американскому доллару резко пошел вниз прошлым вечером. Со стабильных $46 000 и больше он ушел ниже отметки в $43 000. Падение больше чем на 7% за короткое время. Эксперты связывают это с протестами в Казахстане. Страна стала крупным центром майнинга после того, как в прошлом году Китай запретил добычу криптовалют, сообщает onliner.by.

По некоторым данным, на майнеров из Казахстана приходилась одна пятая энергии, потребляемая криптовалютными шахтерами по всему миру. В результате протестов, отключения интернета в стране упала мощность добычи популярных майнинг-пулов. Порой на значительные десятки процентов. Следом за биткоином начали падать и остальные криптовалюты.

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