Курс биткоина резко упал за сутки

Курс биткоина резко упал за сутки2
- 6.01.2022, 13:05
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Эксперты связывают это с протестами в Казахстане.
Обменный курс биткоина к американскому доллару резко пошел вниз прошлым вечером. Со стабильных $46 000 и больше он ушел ниже отметки в $43 000. Падение больше чем на 7% за короткое время. Эксперты связывают это с протестами в Казахстане. Страна стала крупным центром майнинга после того, как в прошлом году Китай запретил добычу криптовалют, сообщает onliner.by.
По некоторым данным, на майнеров из Казахстана приходилась одна пятая энергии, потребляемая криптовалютными шахтерами по всему миру. В результате протестов, отключения интернета в стране упала мощность добычи популярных майнинг-пулов. Порой на значительные десятки процентов. Следом за биткоином начали падать и остальные криптовалюты.