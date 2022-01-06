Политзаключенный Юрий Костюк вышел на свободу 6.01.2022, 13:29

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Юрий Костюк

Он полностью отбыл наказание.

24-летнего брестчанина Юрия Костюка осудили на 1 год «химии» за «оскорбление государственных символов», пишет «Наша ніва». В ноябре прошлого года наказание заменили на более строгое.

По материала «следствия», 4 сентября 2020-го года Юрий шел с друзьями возле гостиницы «Молодежная» в Бресте и во время разговора дернул лукашенковский флаг на здании. Флаг сразу упал. Администрация гостиницы выставила материальные претензии за сломанное древко в размере 58 рублей. 17 ноября 2020 года Юрию присудили 1 год «химии».

23 ноября 2021 года состоялся суд по замене наказания на более строгое. В результате Юрию присудили 1 месяц и 16 дней колонии общего режима. С «химии» его перевели в Гродненскую тюрьму №1.

6 января у политзаключенного закончился срок наказания и он вышел на свободу.

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