«Силовики вели стрельбу боевыми патронами, в Алматы погибли 30 протестующих» 2 6.01.2022, 14:03

13,828

Фото: ТАСС

Начальник штаба повстанцев показал журналистaм гильзы.

В Казахстане происходит революция, протесты охватили всю страну.

Журналист Orda.kz обратился в независимый координационный штаб в Алматы. Начальник штаба, который находится на площади Республики в Алматы, Жасарал Куанышалин заявил , что при столкновениях погибли как минимум 30 человек со стороны протестующих. Он утверждает, что в городе велась стрельба боевыми патронами. В доказательство он показал гильзы.

Массовые акции начались четыре дня назад с недовольства резким ростом цен на сжиженный газ, но за несколько дней требования митингующих стали более политическими.

Ситуация развивается стремительно: на третьи сутки протесты охватили всю страну, начались столкновения с применением светошумовых гранат, а правительство отправили в отставку.

К вечеру 5 января протестующие захватили ряд правительственных зданий, в том числе аэропорт в Алматы.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».