Кибер-партизаны пообещали идентифицировать всех белорусских военных, которые будут отправлены в Казахстан 10 6.01.2022, 14:07

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Хакеры выступили против интервенции.

Белорусские кибер-партизаны сделали заявление в связи с вводом военных РБ в Казахстан в составе сил ОДКБ.

«В связи с решением участия хунты во вторжении в Казахстан мы начинаем процесс идентификации всех военнослужащих, которые будут отправлены в качестве карателей в Казахстан», — сообщили кибер-партизаны.

В Казахстане происходит революция, протесты охватили всю страну.

Массовые акции начались четыре дня назад с недовольства резким ростом цен на сжиженный газ, но за несколько дней требования митингующих стали более политическими.

Ситуация развивается стремительно: на третьи сутки протесты охватили всю страну, начались столкновения с применением светошумовых гранат, а правительство отправили в отставку.

К вечеру 5 января протестующие захватили ряд правительственных зданий, в том числе аэропорт в Алматы.

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