Протестующие перекрыли колоннам силовиков въезд в Алматы и жгут покрышки 2 6.01.2022, 14:35

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Видеофакт.

В Казахстане происходит революция, протесты охватили всю страну.

Протестующие своими авто перекрыли колоннам силовиков въезд в Алматы и жгут на трассе покрышки.

Видео опубликовал телеграм-канал orda_kz.

Массовые акции начались четыре дня назад с недовольства резким ростом цен на сжиженный газ, но за несколько дней требования митингующих стали более политическими.

Ситуация развивается стремительно: на третьи сутки протесты охватили всю страну, начались столкновения с применением светошумовых гранат, а правительство отправили в отставку.

К вечеру 5 января протестующие захватили ряд правительственных зданий, в том числе аэропорт в Алматы.

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