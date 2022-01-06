Опубликовано видео с последними секундами жизни политзаключенного Дмитрия Дудойтя 6.01.2022, 16:09

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43-летний житель Сморгони спрыгнул с моста.

В Следственном комитете подтвердили появившуюся ранее информацию о том, что политзаключенный Дмитрий Дудойть покончил жизнь самоубийством, спрыгнув с моста, пишет zerkalo.io.

По данным «следствия», 43-летний житель Сморгони прибыл в Могилев 29 декабря 2021 года для отбывания наказания в исправительном учреждении открытого типа. В плановом порядке утром 5 января в сопровождении сотрудника администрации ИУ группа осужденных была направлена в поликлинику для прохождения профосмотра. Позже мужчина самостоятельно ушел из учреждения здравоохранения и направился в сторону улицы Челюскинцев. Проходя по мосту, он взобрался на перила путепровода и сбросился с него на проезжую часть, причинив себе смертельную травму.

О случившемся в правоохранительные органы сообщили очевидцы.

Напомним, Дмитрий Дудойть был осужден на два года «химии» за то, что с помощью ненормативной лексики охарактеризовал начальника Ганцевичского РОВД Виталия Кулешова.

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