В Беларуси из библиотек убирают книгу о Скорине 13 6.01.2022, 16:23

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Под запрет попала научная работа о белорусском просветителе и гуманисте.

Из фондов некоторых белорусских библиотек убирают монографию известного чешского скориноведа Ильи Лямешкина «Портрет Франциска Скорины. К 550-летию со дня рождения книгоиздателя (1470-2020)». Об этом на условиях анонимности сообщил «Белсату» один из сотрудников библиотечной системы.

Разбираемся, правда ли это и по какой причине под запрет попала научная работа о белорусском просветителе и гуманисте.

Монография «Портрет Франциска Скорины. К 550-летию со дня рождения книгоиздателя (1470-2020)» издана в Вильнюсе в 2020 году. Как утверждают рецензенты, она «распутывает клубок многих проблем, сложившихся в современном скориноведении».

Автор: «Это всего только книга…»

Журналисты связались с автором монографии – преподавателем Карлова университета в Праге историком и филологом Ильей Лемешкиным. Он не имеет пока информации о запрете своей книги в Беларуси, но говорит, что не удивится, если такое вдруг случится.

«Эта книга посвящена искусству эпохи Ренессанса и имеет исключительно научный характер. Однако в ней содержится один раздел, имеющий актуальное звучание. Он называется «Проблема визуализации образа издателя, или по каким причинам следует отказаться от орденов Ф. Скорины». И там изложена критика этих наград в честь Скорины», – пояснил ученый.

По словам автора, в этом разделе говорится о деградации награды. О том, что орден Скорины «имеет весьма сомнительные художественные достоинства, потому что выражен на этом ордене не Скорина, а непонятно какой дядька, который не имеет со Скориной ничего общего».

«Ну и что тут сказать: функция ордена изменилась. В конце концов, образ и имя Скорины олицетворяет гуманизм, а в современной Беларуси этого качества сейчас особенно не хватает», – сказал Илья Лемешкин.

Он говорит, что, не будет переживать по поводу запрета монографии в библиотеках, «потому что это всего лишь книга».

«Ведь в современной Беларуси творятся вещи куда более трагические: люди сидят в тюрьмах. А то, что убирают книгу из оборота, – это, конечно же, неприятно, это кощунство, но это не так страшно по сравнению с тем, что сейчас происходит на родине Скорины», – подытожил автор монографии.

Что говорят в центральных библиотеках

Официального подтверждения изъятия книги Ильи Лямешкина из центральных библиотек Минска получить не удалось. В Национальной библиотеке РБ сообщили, что работа имеется в отделе книгосбережения и в читальном зале рукописей (проверили информацию в каталоге). Но доступна ли монография для прочтения – неизвестно.

«Ничего не знаю о ее изъятии из фондов. Никаких бумаг о ней не видел. Думаю, это если и правда, то результат какой-то странной инициативы в определенной библиотеке или сети», – сообщил заместитель директора Национальной библиотеки Алесь Суша.

В Центральной научной библиотеке имени Якуба Коласа НАН РБ ответили, что в фондах библиотеки этой монографии вообще нет, так как ее якобы еще туда не прислали.

Отрицательный ответ получили и в областной библиотеке имени Пушкина в Минске.

Почему стоит отказаться от ордена Скорины

В последнем, девятом и, по сути, публицистическом разделе научной работы («Проблема визуализации образа издателя, или по каким причинам следует отказаться от орденов Ф. Скорины») автор возвращается к истории появления в Беларуси этой награды – от медали Скорины (1989) до ордена (1995).

Пишет, что Скорина, как символ эпохи гуманизма, должен был бы быть выполнен на металле анфас, а не в профиль, а также – без усов.

Автор вспоминает также августовские протесты 2020 года в Беларуси и отказ от ордена дирижера Владимира Спивакова. Высказывает мнение, что Скорина «последовательно стоит на стороне протестующих – «наркоманов» и «тунеядцев».

«Став знаком начала Ренессанса и гуманизма, его печатные произведения, созданные по ренессансному образцу итальянской книги, олицетворяют западноевропейский вектор развития в государствах-правопреемниках Великого Княжества Литовского: в Литве, Беларуси и Украине. По этой причине личность Ф. Скорины далеко не всегда была удобной для властных структур. Особенно противоречивая ситуация сложилась во время правления Лукашенко, когда почитание ренессансного интеллектуала на государственном уровне «монополизировала» страна, во главе которой стоял примитивный невежда».

«Безрассудное признание русского языка в качестве государственного, которое поставило под удар белорусский язык <…> в 1995 году, порядком обесценило заслуги громко почитаемого, но при этом неудобного Ф. Скорины, который по вине властей <…> становится маргиналом в своей собственной стране».

«Волевое лицо анонима, которое почему-то названо лицом Франциском Скорины, создано исходя из стандартных принципов выявления вождей пролетариата: орлиный (сталинский?) нос, выступающие скулы, массивная челюсть. Ленинскую кепку заменил академический берет <…>, а под носом красуются усы – характерный атрибут вождей прошлого (вспомним некогда популярные барельефы-«бутерброды» с изображениями Маркса-Энгельса-Ленина-Сталина)» (о медали Скорины).

«В 1995 году по воле Лукашенко у медали появился конкурент – орден Ф. Скорины. Профиль усатого длинноносого дяди, механически перекочевавшего из медали, немного отредактировали и смягчили, однако «лукашенковскую» награду обогатили другим абсурдным идеологическим штрихом в духе времени – именем Георгий».

«По остаточному принципу, когда на привилегированном месте оказываются силовики, а интеллигенция – где-то в конце списка, Скориновские награды часто получают люди, не имеющие ничего общего ни с белорусской культурой и искусством, ни с белорусской наукой и просвещением.

На одного Владимирова и Спивакова в среднем приходится дюжина случайных чиновников и розовых, душевно-развлекательных товарищей вроде Киркорова, которые не догадываются, как, впрочем, и сам орденодатель, кем был Ф. Скорина и какой след он оставил в культуре и науке Западной Европы».

«На ордене (и на медали) мы видим силуэт человека, с которым Ф. Скорина не имеет ровно ничего общего».

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