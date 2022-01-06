Что на самом деле происходило в восставшем Алматы сегодня утром? 13 6.01.2022, 16:51

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Протестующие отбили атаку военных, город оставили полицейские.

Из Алматы сегодня поступает противоречивая информация. Сообщалось о том, что военные полностью зачистили город от протестующих. Однако корреспондент Тимур Ермашев в эфире «Настоящего времени» рассказал, что Алматы полностью оставила полиция:

— Такое ощущение, что город просто бросили, что в городе нет власти. У нас полная анархия. Наша съемочная группа не увидела ни одного полицейского, ни одного военного, ни одного человека в форме. Некому контролировать порядок в городе. У нас вторую ночь уже происходят погромы. Разграблены крупные торговые центры, магазины бытовой и компьютерной техники. Вообще все, что представляло ценность, было разграблено в Алматы.

Также Тимур Ермашев рассказал о том, что протестующие отбили атаку войск ОДКБ:

— Люди в интернете недовольны, все считают это равнозначным интервенции. Это говорит о слабости власти. Была информация, что эти войска подходили к площади Республики, пытаясь отбить административные здания. Но они потерпели поражение, на сколько мне известно от людей, которые живут в том районе.

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