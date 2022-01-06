Польская полиция задержала белорусского дальнобойщика с поддельными правами 6.01.2022, 17:13

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Его будут судить.

Польские транспортники задержали белорусского водителя с поддельными правами. Водитель купил их за 1500 злотых (больше 900 рублей). За это преступление его будут судить. О происшествии сообщила дорожная инспекция города Гожув-Велькопольски, пишет zerkalo.io.

В среду, 5 января, на дороге в деревне Свецко, что недалеко от границы с Германией, транспортники остановили для осмотра польский грузовик, в котором были два водителя из Беларуси. Мужчина, который был за рулем, предъявил польские водительские права. Документ вызвал у инспектора сомнения в его подлинности.

Во время проверки дальнобойщик также предъявил белорусские права, срок действия которых истек более полугода назад. Инспекторы вызвали полицию, которые подтвердили, что предоставленные водителем польские права поддельные.

Белорус пояснил, что по настоянию коллег он связался с человеком, который гарантировал, что документ будет представлен в течение двух дней. Он заплатил за услугу 1500 злотых (это больше 900 рублей).

Сотрудники полиции изъяли подделку и задержали водителя. Теперь он будет привлечен к ответственности в суде за совершенное преступление.

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