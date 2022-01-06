Стало известно, каких белорусских военных направили в Казахстан 30 6.01.2022, 17:59

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Сегодня ночью они совершили марш в район аэродрома Мачулищи.

В Казахстан направлена рота из состава 103-й воздушно-десантной Витебской бригады сил специальных операций. Как пишет zerkalo.io, об этом заявил министр обороны Беларуси Виктор Хренин.

— В соответствии с решением «Совета коллективной безопасности» ОДКБ для выполнения «международных и союзнических обязательств», Беларусь направляет для участия в Казахстан белорусский воинский контингент. Мною принято решение, и оно утверждено Лукашенко, для этих целей направить подготовленную «миротворческую роту» из состава 103-й воздушно-десантной Витебской бригады сил специальных операций, — сказал Хренин.

По его словам, подразделение прошло весь комплекс обучения и подготовлено для выполнения подобных задач. Оно укомплектовано только военнослужащими по контракту.

Министр обороны также рассказал, что сегодня ночью данное подразделение совершило марш в район аэродрома Мачулищи, где была осуществлена погрузка на самолеты Российской Федерации.

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