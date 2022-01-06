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Экс-премьер Казахстана: Всех войск ОДКБ не хватит, если страна вдруг загорится гражданским огнем

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  • 6.01.2022, 19:19
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Экс-премьер Казахстана: Всех войск ОДКБ не хватит, если страна вдруг загорится гражданским огнем
Акежан Кажегельдин

Токаев должен пойти на переговоры со своим народом.

Бывший премьер-министр страны Акежан Кажегельдин в эфире «Эха Москвы» призвал Токаева отказаться от помощи ОДКБ:

— Думаю, еще не поздно поблагодарить коллег по ОДКБ и сказать: спасибо, мы обходимся своими силами.

Миротворцы уже вылетели — но они, мне кажется, уже не нужны. И должно хватить ума правильно это применить. Я бы, пользуясь случаем, порекомендовал Токаеву прежде всего выйти на диалог со своим народом. Со всеми поссориться невозможно. Всех войск ОДКБ не хватит, если страна вдруг загорится гражданским огнем.

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