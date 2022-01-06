Экс-премьер Казахстана: Всех войск ОДКБ не хватит, если страна вдруг загорится гражданским огнем 15 6.01.2022, 19:19

22,528

Акежан Кажегельдин

Токаев должен пойти на переговоры со своим народом.

Бывший премьер-министр страны Акежан Кажегельдин в эфире «Эха Москвы» призвал Токаева отказаться от помощи ОДКБ:

— Думаю, еще не поздно поблагодарить коллег по ОДКБ и сказать: спасибо, мы обходимся своими силами.

Миротворцы уже вылетели — но они, мне кажется, уже не нужны. И должно хватить ума правильно это применить. Я бы, пользуясь случаем, порекомендовал Токаеву прежде всего выйти на диалог со своим народом. Со всеми поссориться невозможно. Всех войск ОДКБ не хватит, если страна вдруг загорится гражданским огнем.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».