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СМИ: Россия отправляет в Казахстан военных, участвовавших в захвате Крыма и войне на Донбассе

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  • 6.01.2022, 19:34
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СМИ: Россия отправляет в Казахстан военных, участвовавших в захвате Крыма и войне на Донбассе

В частности — десантники из «Сенежа».

Подразделения ОДКБ начали «выполнение задач» по подавлению беспорядков в Казахстане: Россия отправила десантников военных из 45 отдельной бригады спецназа десантников, 98 дивизии десантников и Центра спецназначения РФ «Сенеж». Они участвовали в захвате Крыма и войне на Донбассе.

Об этом пишет InformNapalm.

Согласно предыдущим расследованиям сообщества, российские военные из 98 дивизии были замечены в Украине в составе 217 парашютно-десантного полка и 331 парашютно-десантного полка. В то же время, 45 бригада была образована в 2014 году, до этого она была полком. В частности, ранее в 45 бригаде служил один из главарей боевиков на Донбассе Игорь Гиркин (Стрелков).

По данным СМИ, российские военные будут использованы для зачистки наиболее протестных городов Казахстана.

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