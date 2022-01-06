Житель Докшицкого района нашел в бревне полуметровую статуэтку Иисуса Христа 4 6.01.2022, 19:47

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Выемка в дереве для размещения статуэтки, разумеется, была сделана специально.

Полуметровую деревянную статуэтку Иисуса Христа нашел в бревне сруба житель агрогородка Волколата Павел Кимстач. Она прекрасно сохранилась и не имеет никаких повреждений, хотя древесина вокруг ее тайника была поедена жучком, пишут «Родныя вытокі».

Два года назад мужчина перевез бревна с заброшенных усадеб в соседней деревне: со временем собиралься порезать их на дрова. Когда пилил одно из бревен, вдруг из середины дерева выкатилась на снег ярко раскрашенная деревянная статуэтка Иисуса Христа.

Выемка в дереве для размещения статуэтки, разумеется, была сделана специально. Старожилы утверждают, что раньше в деревне было много пожаров, поэтому, возводя дома и хозяйственные постройки, люди закладывали в фундаменты, стены или крыши своеобразные обереги от огня. Наверное, такой оберег и нашел местный житель. Теперь маленькая святыня заняла почетное место в новом доме и, верят хозяева, будет так же оберегать ад всего плохого и их жилище.

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