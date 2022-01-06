Появились новые кадры противостояния силовиков и повстанцев в Алматы1
- 6.01.2022, 21:29
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В самом большом городе Казахстана целый день идут бои.
В Сети появились новые кадры противостояния силовиков и повстанцев в Алматы. На видео слышны взрывы, поднимаются клубы дыма.
Из Алматы сегодня поступает противоречивая информация. Сообщалось о том, что военные полностью зачистили город от протестующих. Однако корреспондент Тимур Ермашев в эфире «Настоящего времени» рассказал, что Алматы полностью оставила полиция.