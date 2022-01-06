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Появились новые кадры противостояния силовиков и повстанцев в Алматы

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  • 6.01.2022, 21:29
  • 17,916
Появились новые кадры противостояния силовиков и повстанцев в Алматы

В самом большом городе Казахстана целый день идут бои.

В Сети появились новые кадры противостояния силовиков и повстанцев в Алматы. На видео слышны взрывы, поднимаются клубы дыма.

Из Алматы сегодня поступает противоречивая информация. Сообщалось о том, что военные полностью зачистили город от протестующих. Однако корреспондент Тимур Ермашев в эфире «Настоящего времени» рассказал, что Алматы полностью оставила полиция.

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