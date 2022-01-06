Появились новые кадры противостояния силовиков и повстанцев в Алматы 1 6.01.2022, 21:29

17,916

В самом большом городе Казахстана целый день идут бои.

В Сети появились новые кадры противостояния силовиков и повстанцев в Алматы. На видео слышны взрывы, поднимаются клубы дыма.

Из Алматы сегодня поступает противоречивая информация. Сообщалось о том, что военные полностью зачистили город от протестующих. Однако корреспондент Тимур Ермашев в эфире «Настоящего времени» рассказал, что Алматы полностью оставила полиция.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».