Почему так сильно растет доллар и падает российский рубль? 1 6.01.2022, 23:15

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С конца декабря белорусский рубль существенно ослаб к доллару и евро.

Старший аналитик «Альпари Евразия» Вадим Иосуб объясняет в комментарии для nn.by, в чем причина валютных качелей.

Доллар и евро продолжают рост уже почти две недели. При этом мы наблюдаем медленное падение белорусского и серьезное падение российского рубля.

«Белорусский рубль падает — валютная корзина растет — комментирует Вадим Иосуб. — Если судить по стоимости валютной корзины, то на торгах 6 января белорусский рубль даже немного укрепился. А это свидетельствует о том, что все, что сейчас происходит с долларом, евро и российским рублем, не является значительной проблемой для белорусской экономики и белорусского рубля в частности.

Прежде всего, это проблема для российского рубля. Можем даже проанализировать: еще в 20-х числах декабря доллар стоил 73 российских рубля, а уже сегодня на торгах достиг 77 рублей. Столько американская валюта в России не стоила с середины апреля прошлого года. За последние пару недель рост доллара к российскому рублю вообще составил 5,5%. И это довольно серьезный показатель».

Рассуждая о причинах падения российского рубля, экономист говорит, что оно началось еще в последнюю неделю декабря прошлого года и связано с эскалацией конфликта между Россией и Украиной.

Напомним, в последние дни декабря 2021-го Россия продолжила наращивать численность войск на границе с Украиной и стягивать в регион военную технику. Многие зарубежные издания со ссылкой на источники в американской разведке сообщали, что в первые недели 2022 года Россия якобы готовится вторгнуться на территорию Украины.

«Тогда же Запад заявил, что в случае дальнейшей агрессии против России будут введены самые жесткие экономические санкции. Таким образом, из-за риска таких санкций, российский рубль и начал свое падение, — рассуждает Вадим Иосуб. — Но буквально за последние сутки появился еще один фактор падения российского рубля. И это не столько сам факт переворота в Казахстане, сколько новость об участии России в событиях в Казахстане в рамках ОДКБ. Российскому рублю эти события, очевидно, навредят еще больше».

По мнению экономиста, скорее всего, сработает следующий механизм: часть инвесторов, которые держат деньги в российской экономике (это могут быть российские акции или российские гособлигации), взвесят все риски и с большой вероятностью примут решение вывести свой капитал. Это значит, что они продадут свои акции и облигации за рубли и купят на них валюту. В результате поднимется спрос на евро и доллар, а курс российского рубля упадет еще больше.

«Даже если судить по торгах 6 января, то российский рубль уже просел достаточно серьезно — анализирует Вадим Иосуб. — Доллар и евро растут примерно на 0,5%, а российский рубль падает по отношению к белорусскому более чем на 1%. Если ситуация и дальше будет такой напряженной, российский рубль продолжит дешеветь по отношению к иностранным валютам. Что касается белорусов, то для нас это будет означать, что доллар и евро и дальше будут расти, а российский рубль — падать».

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