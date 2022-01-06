Российские транспортники начали останавливать грузоперевозки в Казахстан 6.01.2022, 23:01

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Все боятся за сохранность грузов.

Российские транспортные компании начали останавливать перевозку грузов в Казахстан, говорят опрошенные РБК представители отрасли. Риски для грузов резко выросли после начала беспорядков по всей стране.

По словам руководителя направления международных перевозок «ФМ Ложистик Восток» Ярослава Белоусова, многие логистические компании, которые занимаются доставкой сырья, одежды и товаров для строительства, остановили поставки автомобильным транспортом до 10 января в Казахстан, Узбекистан, Таджикистан и Киргизию. «Те машины, которые идут транзитом через Казахстан, встали на закрытых парковках до улучшения ситуации», — говорит он. У «ФМ Ложистик Восток» (российское представительство французской FM Logistic) основной поток грузов идет в Алмату, и компания «совместно с клиентами» решила остановить поставки авто- и авиасообщением «до улучшения ситуации».

Управляющий директор «Идеал Логистик» (транспортно-логистическая компания, работающая на рынке Казахстана, России и Китая) Виктория Соболенко рассказала, что все автомашины с грузами остановили на территории России и других стран.

«Текущая ситуация в стране не позволяет принимать решения въезда на дороги Казахстана. Есть риски. Авто, которые шли по территории Казахстана, мы также остановили до урегулирования ситуации, склады не принимают грузы», — сообщила она.

Соболенко напомнила, что, согласно указу президента Казахстана, перемещение между регионами ограничено. В связи с этим автомобильные трассы между регионами Казахстана перекрыты, автомобили, которые пытаются проехать, не выпускают.

Российские транспортные компании начали останавливать перевозку грузов в Казахстан, говорят опрошенные РБК представители отрасли. Риски для грузов резко выросли после начала беспорядков по всей стране.

По словам руководителя направления международных перевозок «ФМ Ложистик Восток» Ярослава Белоусова, многие логистические компании, которые занимаются доставкой сырья, одежды и товаров для строительства, остановили поставки автомобильным транспортом до 10 января в Казахстан, Узбекистан, Таджикистан и Кыргызстан. «Те машины, которые идут транзитом через Казахстан, встали на закрытых парковках до улучшения ситуации», — говорит он. У «ФМ Ложистик Восток» (российское представительство французской FM Logistic) основной поток грузов идет в Алмату, и компания «совместно с клиентами» решила остановить поставки авто- и авиасообщением «до улучшения ситуации».

Управляющий директор «Идеал Логистик» (транспортно-логистическая компания, работающая на рынке Казахстана, России и Китая) Виктория Соболенко рассказала, что все автомашины с грузами остановили на территории России и других стран.

«Текущая ситуация в стране не позволяет принимать решения въезда на дороги Казахстана. Есть риски. Авто, которые шли по территории Казахстана, мы также остановили до урегулирования ситуации, склады не принимают грузы», — сообщила она.

Соболенко напомнила, что, согласно указу президента Казахстана, перемещение между регионами ограничено. В связи с этим автомобильные трассы между регионами Казахстана перекрыты, автомобили, которые пытаются проехать, не выпускают.

Помимо этого перевозчики сталкиваются с большой проблемой с топливом: либо на АЗС огромные очереди, либо топлива совсем нет, рассказала она.

Директор по развитию компании «Трансазия Логистик» (провайдер логистических услуг с офисами в России, Казахстане, Узбекистане и Кыргызстане) Аркадий Иванов рассказал , что компания остановила все грузы, а автомобили, которые еще не пересекли границу с Казахстаном, возвращает обратно.

«Все боятся прежде всего за сохранность груза. Мы вынуждены остановить все отправки, чтобы потом не разбираться со страховой компанией», — объяснил он.

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