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Казахстанские олигархи покидают страну

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  • 6.01.2022, 23:25
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Казахстанские олигархи покидают страну

За три дня страну покинули 10 частных самолетов.

Казахстанские СМИ сообщают о том, что олигархи, связанные с кланом Нурсултана Назарбаева, покидают страну после митингов. По данным СМИ, 4 и 5 января из Казахстана вылетело около 10 частных самолетов, пишет kp.ru.

В основном самолеты направились в Европу: в Швейцарию и Венгрию. Один из самолетов полетел в Россию и ещё один в Лондон

Самолет Назарбаева, предположительно, улетел в Дубай.

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