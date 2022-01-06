Мать политзаключенного Андрея Войнича: Жизнь моего сына находится под угрозой 6.01.2022, 23:29

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Андрей Войнич

Активист «Европейской Беларуси» нуждается в срочной медицинской помощи.

Мать политзаключенного, активиста гражданской кампании «Европейская Беларусь» Андрея Войнича Наталья написала в «Фейсбуке», что жизнь ее сына находится в опасности:

— Мой сын, Андрей Войнич, активист «Европейской Беларуси», был незаконно приговорен областным судом города Могилева к семи годам колонии усиленного режима. С 3 ноября находится в ИК-15.

Андрей смертельно болен. У него цирроз печени после вирусного гепатита, сахарный диабет, опухоль над надпочечниками, удален желчный пузырь, и множество сопутствующих осложнений. Он нуждается в срочной пересадке печени, до ареста каждый месяц посещал трансплантолога.

Необходимые ему лекарства я смогла отправить только после 10 декабря. Как только Андрея этапировали в ИК-15, более месяца от него не было ни писем, ни звонков. Как оказалось, моего сына два раза держали в ШИЗО.

Вместе с адвокатом мы боролись за жизнь моего сына. Недавно дело сдвинулось с мертвой точки: Андрей прошел медосмотр, ему облегчили труд, он вышел на связь. По всей видимости, в тюрьме его довели до критического состояния и просто испугались, что сын умрет. В колонии не хотят для себя лишних проблем.

Пытки для Андрея не закончились: письма от друзей и других родственников ему не передают. Передач и свиданий он также лишен. В тюрьме у него нет возможности поддерживать специальную диету.

Жизнь моего сына в опасности! С каждым днем ему становится хуже: он нуждается в срочной госпитализации и пересадке печени. Я требую немедленного освобождения моего сына и оказании ему медицинской помощи. Я обращаюсь к общественности с просьбой поддержать моего сына, помочь вытащить его из плена и спасти ему жизнь.

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