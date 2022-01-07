США будут следить за российскими войсками в Казахстане 8 7.01.2022, 8:51

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Официальное заявление Госдепартамента.

Официальный представитель Госдепартамента США Нед Прайс заявил, что США будут следить за развертыванием российских войск в Казахстане.

Об этом сообщает Ahram online.

По его словам, США и весь мир будут следить за нарушениями прав человека в Казахстане.

«Соединенные Штаты и, честно говоря, весь мир будет следить за любым нарушением прав человека», — заявил он.

Прайс также добавил, что США будут наблюдать за установлением контроля над учреждениями в Казахстане.

«Мы также будем следить за любыми действиями, которые могут стать предикатом для захвата казахстанских учреждений», — сказал он.

6 января пресс-секретарь Белого дома Дженнифер Псаки заявила, что у США есть вопросы по поводу законности «миротворческой» операции ОДКБ в Казахстане.

В ОДКБ (Организацию Договора о коллективной безопасности) входят Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Россия и Таджикистан.

Решение ввести войска в Казахстан совет ОДКБ принял поздно вечером 5 января после соответствующего обращения президента Касыма-Жомарта Токаева. Утром 6 января секретариат организации сообщил, что передовые подразделения контингента уже приступили к выполнению задач в Казахстане.

Официально задачами сил ОДКБ в Казахстане являются:

охрана государственных и военных объектов,

оказание содействия силам правопорядка.

По словам генсека ОДКБ, на территории Казахстана будут 2500 «миротворцев», среди которых военные из России, Беларуси, Армении и Таджикистана.

Глава Казахского бюро радио Азаттык сообщил, что в ходе штурма в Алматы силовики убили несколько десятков гражданских лиц. В МВД Казахстана заявили, что число погибших силовиков возросло до 18, ранены 748, о количестве погибших протестующих не сообщается. В целом по стране задержали 2298 человек.

В первые дни января 2022 года Казахстан охватили массовые протесты. Они начались как акции против повышения цен на газ, но быстро превратились в демонстрации с политическими лозунгами. Одно из требований митингующих «Старик, уходи» — полный уход из власти Нурсултана Назарбаева. Назарбаев, почти 30 лет правивший страной, возглавил Совбез безопасности в 2019 году, покинув пост президента.

Протесты быстро переросли в столкновения с правоохранителями. По официальным данным, десятки людей погибли, более тысячи пострадали. По всей стране введен режим чрезвычайного положения.

Президент Касым-Жомарт Токаев подписал указ об отставке правительства и сменил Нурсултана Назарбаева на должности председателя Совета безопасности.

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