Погранслужба Польши: За сутки было 18 попыток нелегального пересечения польско-белорусской границы 1 7.01.2022, 12:07

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Ситуация на границе продолжает быть напряженной.

Пограничная служба Польши сообщает, что 6 декабря 18 человек пытались незаконно пересечь границу из Беларуси в Польшу. Кроме того, утром на участке, охраняемом пограничным постом «Черемха», группа из 35 агрессивно настроенных лиц пыталась пересечь границу. В сторону польских патрулей бросали камни и ветки, передает «Польское радио».

Как сообщила пресс-секретарь пограничной службы Анна Михальская, помощь иностранцам оказали белорусские силовики:

«Польских пограничников слепили лазерами. В этом инциденте принимали участие белорусские силовики, которые также бросали камни. На территорию Польши проникли 5 человек, они сразу же были задержаны и сопровождены назад к границе. А оставшиеся 30 человек отошли от границы вглубь территории Беларуси».

С начала этого года 144 человека пытались незаконно пересечь польско-белорусскую границу. В прошлом году было зафиксировано почти 40 000 таких попыток. Наибольшее количество было в октябре – 17,5 тысяч.

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