В Беларуси вышел на свободу гражданин Израиля Дмитрий Плащинский

В Беларуси вышел на свободу гражданин Израиля Дмитрий Плащинский1
- 7.01.2022, 12:17
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Сооснователь и разработчик WiFi Map провел за решеткой 30 суток.
Сооснователь и разработчик WiFi Map Дмитрий Плащинский, которого задержали 7 декабря, вышел на свободу. По информации dev.by, его могли дважды осудить на 15 суток.
Информацию о его освобождении dev.by подтвердил другой кофаундер WiFi Map Игорь Гольденберг.
О задержании Дмитрия узнали после того, как на одном из телеграм-каналов появился «покаянный» ролик. В нем Плащинский говорил, что был подписан каналы, признанные экстремистскими, но отписался от них. Также Дмитрий отмечал, что у него в собственности есть охотничье оружие.
С самим разработчиком и его близкими мы не смогли связаться. Игорь Гольденберг написал нам, что не знает о дальнейших планах Дмитрия.
Дмитрий Плащинский — гражданин Израиля. Проектом WiFi Map он занимается с 2012 года.