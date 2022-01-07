В Беларуси вышел на свободу гражданин Израиля Дмитрий Плащинский 1 7.01.2022, 12:17

3,852

Дмитрий Плащинский

Сооснователь и разработчик WiFi Map провел за решеткой 30 суток.

Сооснователь и разработчик WiFi Map Дмитрий Плащинский, которого задержали 7 декабря, вышел на свободу. По информации dev.by, его могли дважды осудить на 15 суток.

Информацию о его освобождении dev.by подтвердил другой кофаундер WiFi Map Игорь Гольденберг.

О задержании Дмитрия узнали после того, как на одном из телеграм-каналов появился «покаянный» ролик. В нем Плащинский говорил, что был подписан каналы, признанные экстремистскими, но отписался от них. Также Дмитрий отмечал, что у него в собственности есть охотничье оружие.

С самим разработчиком и его близкими мы не смогли связаться. Игорь Гольденберг написал нам, что не знает о дальнейших планах Дмитрия.

Дмитрий Плащинский — гражданин Израиля. Проектом WiFi Map он занимается с 2012 года.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».