Минобороны РФ раскрыло данные о массовой переброске сил ОДКБ в Казахстан 26 7.01.2022, 12:28

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Задействовано более 75 самолетов.

Группировка из более 70-ти самолетов Ил-76 и 5-ти Ан-124 круглосуточно перебрасывает подразделения российского контингента сил ОДКБ в Казахстан, сообщает ria.ru официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

"Созданная Минобороны России воздушная группировка из более 70-ти самолетов Ил-76 и 5-ти Ан-124 круглосуточно перебрасывает подразделения российского контингента миротворческих сил ОДКБ в Казахстан", - говорится в сообщении.

В Казахстане происходит революция, протесты охватили всю страну.

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