«Европейская Беларусь» солидарна с народом Казахстана 1 7.01.2022, 12:30

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Гражданская кампания призвала международное сообщество дать решительный отпор интервентам.

Гражданская кампания «Европейская Беларусь» выражает свою солидарность с народом Казахстана, борющимся за свободу, против репрессий и угнетения.

Весь мир был свидетелем того, как справедливые мирные протесты казахстанцев, отстаивающих свои права, столкнулись с провокациями со стороны властей, с неоправданным применением силы и оружия против мирных граждан.

Действия коррумпированных казахских правителей привели к полномасштабному политическому кризису в стране.

Желая сохранить власть глава Казахстана пошел на предательство интересов государства и народа и призвал иностранные государства помочь задушить народные протесты.

6 января 2022 года началось военное вторжение в Казахстан во главе с Россией при участии и с одобрения правителей Беларуси, Киргизстана, Армении и Таджикистана.

Отправка в Казахстан белорусских военных была санкционирована незаконным правителем, который не признан в мире и не имеет никакого права выступать от имени народа Беларуси.

«Европейская Беларусь» решительно осуждает применение властями Казахстана неоправданного насилия в отношении мирных протестующих, что привело к эскалации напряженности в стране.

«Европейская Беларусь» протестует против начавшейся интервенции карательных войск ОДКБ в Казахстан и призывает международное сообщество дать решительный отпор интервентам и поддержать народ Казахстана.

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