«Пазл сложился»: как погромы в Алматы связаны с увольнением племянника Назарбаева 3 7.01.2022, 15:44

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Нурсултан Назарбаев и Самат Абиш

Фото: Reuters

Казахстанская журналистка обратила внимание на важную деталь.

В Алматы обстановка продолжает оставаться достаточно напряженной, однако поступают сообщения, что в городе появились полицейские и ситуация постепенно возвращается в правовое поле. Журналистка Orda. kz Гульнара Бажкенова рассказала «Дождю» о том, что происходит в городе, и какое отношение к погромам могло иметь увольнение племянника Нурсултана Назарбаева.

По словам журналистки, только 7 января в Алматы появилась полиция и начали работать магазины. Она сказала, что исчезновение из города представителей правоохранительных органов позволяет сделать предположение о заговоре. По ее словам, среди нападавших было много салафитов. Также салафитом является племянник экс-президента республики Назарбаева Абиш Самат Сатыбалдыулы, который был уволен с поста первого заместителя Комитета нацбезопасности.

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