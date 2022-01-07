Политзаключенного Павла Виноградова перевели в жодинскую тюрьму

Политзаключенного Павла Виноградова перевели в жодинскую тюрьму1
- 7.01.2022, 16:13
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До этого его держали в ИВС Березинского района.
Блогера и активиста Павла Виноградова перевели в жодинскую следственную тюрьму №8, сообщила в «Фейсбук» его жена Светлана. До этого его держали в ИВС Березинского района.
Виноградова задержали 22 декабря в его доме в Березино. На активиста возбуждено уголовное дело по ст. 130 УК( разжигание социальной розни), ч. 2 ст. 367 УК (клевета на президента) и ст. 342 (организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них).
Новый адрес для писем: Следственная тюрьма №8, 222163, г. Жодино, ул. Советская, 22А.