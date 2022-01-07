закрыть
7 января 2022, пятница, 19:12
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Политзаключенного Павла Виноградова перевели в жодинскую тюрьму

1
  • 7.01.2022, 16:13
  • 1,876
Политзаключенного Павла Виноградова перевели в жодинскую тюрьму
Павел Виноградов

До этого его держали в ИВС Березинского района.

Блогера и активиста Павла Виноградова перевели в жодинскую следственную тюрьму №8, сообщила в «Фейсбук» его жена Светлана. До этого его держали в ИВС Березинского района.

Виноградова задержали 22 декабря в его доме в Березино. На активиста возбуждено уголовное дело по ст. 130 УК( разжигание социальной розни), ч. 2 ст. 367 УК (клевета на президента) и ст. 342 (организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них).

Новый адрес для писем: Следственная тюрьма №8, 222163, г. Жодино, ул. Советская, 22А.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Жыве Казахстан!
Жыве Казахстан! Ирина Халип
Шесть целей рабочих на 2022 год
Шесть целей рабочих на 2022 год Артем Черников
В Новый год - к свободе!
В Новый год - к свободе! Наталья Радина
У них – только злоба лакеев, у тебя – целая страна и миллионы друзей
У них – только злоба лакеев, у тебя – целая страна и миллионы друзей Андрей Санников