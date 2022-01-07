Экс-боец СОБРа Гаравский собирается подать заявление в Генпрокуратуру Беларуси 7.01.2022, 18:42

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Юрий Гаравский

Он собирается признаться в соучастии в убийствах оппозиционных политиков.

Экс-боец СОБРа МВД Беларуси Юрий Гаравский, который в 2019 году заявлял об участии в убийстве политических оппонентов Александра Лукашенко, рассказал, что в Беларуси в отношении него возбуждено уголовное дело. Также он сообщил, что на его родственников идет давление со стороны КГБ, пишет "Немецкая волна".

Юрий Гаравский сейчас находится в Швейцарии, у которой запросил убежище. Сюда он приехал в 2019 году.

По словам Гаравского, после вынужденного визита в Генпрокуратуру все его родные "по какой-то причине стали невыездными". В рамках какого уголовного дела - ему неизвестно:

"Они не могут никуда съездить отдохнуть или за покупками. Плюс ко всему, когда брат был в Генеральной прокуратуре и его опрашивали [сотрудники] из Комитета госбезопасности, сказали не покидать Минск. На основании чего? Почему он стал невыездным? Я не понимаю и не могу понять. Они хотят задать вопросы мне. Причем здесь родственники? Когда совершались эти преступления, брат вообще был маленький, ходил в школу. С братом мы быстро [после визита в Генпрокуратуру] переговорили. После этого он удалился из всех мессенджеров. Больше с ним не общались".

Гаравский говорит, что белорусские спецслужбы напрямую с ним не связывались. Утверждает, что не знает и не понимает, почему именно сейчас они вновь заинтересовались им, когда на протяжении последних двух лет никакого интереса не проявляли:

"(После выхода фильма - Ред.) следствие было возобновлено, но все пустили на самотек, якобы нет улик. Как нет улик, когда есть точные данные, которые я могу указать, где были убиты и захоронены Гончар, Красовский, Захаренко? Думаю, меня хотят выманить, чтобы я замолчал раз и навсегда. Власть пускай еще год продержится, максимум два, но народ ее снесет. А у Лукашенко руки в крови. Мне кажется, это моральное давление (на родственников - Ред.). Выбить из-под ног устойчивость, чтобы были основания брата посадить и сказать мне: "Он сидит из-за тебя"."

Гаравский готовит заявление в Генпрокуратуру РБ

Юрий Гаравский говорит, что возвращаться в Беларусь не собирается. Сейчас он планирует написать заявление в Генеральную прокуратуру Беларуси, в котором хочет признаться в соучастии в преступлениях, "чтобы начались нормальные разыскные мероприятия":

"Тем более, все личности я озвучил и назвал непосредственного заказчика - гражданина Лукашенко. Это я тоже укажу в заявлении. Готовим с юристами необходимые документы. Направлю их через доверенное лицо. Почему раньше не написал это заявление? Не было повода. А сейчас, когда начали дергать родственников… Это переходит все границы. Есть я - я совершал, я свидетель этих преступлений. Все вопросы ко мне".

Летом и осенью 2021 года Юрий Гаравский давал показания швейцарским властям по делу об исчезновении Гончара, Красовского и Захаренко, рассказывает бывший силовик:

"Я был допрошен прокурором одного из кантонов. Первый раз меня вызывали в июле и опрашивали с адвокатом и переводчиком порядка 9-10 часов. Второй раз - в начале сентября - порядка 8 часов. Состоится ли суд, пока не знаю".

На вопрос, готов ли он предстать перед независимым судом, Гаравский ответил так:

"Я это говорил и во время собеседования о предоставлении убежища, и в фильме, и швейцарскому прокурору: если вы имеете право (привлечь меня к ответственности - Ред.), то пожалуйста.

Из Беларуси Юрий Гаравский уехал в 2019 году, но за тем, что происходит в стране начиная с 2020 года, наблюдает и старается "максимально отслеживать ситуацию":

"Так сурово и жестоко мы закон не нарушали, - говорит экс-собровец, который признался в соучастии в убийстве политиков и бизнесмена. - То, что сейчас происходит в Беларуси, - нарушение вообще всех законов, правил этикета и моральных норм. Даю сто процентов гарантии, что еще найдутся люди, готовые дать показания против власти. Просто они боятся. Нынешняя система, которую я не понимаю, творит беспредел. Власть поменяется, и силовики потом сами будут сидеть в этих клетках и давать показания, как они избивали, унижали и убивали людей. Они сами роют себе могилу, не понимают, что власть не вечная. И предстанут перед судом. Они идут против народа. Хотя в присяге мы говорили: "Служу Конституции и Отечеству". А сейчас написано: "Служу президенту?" Может, что-то поменялось".

- Вы говорите, что найдутся еще люди, которые могут стать свидетелями на суде по делу об убийстве Захаренко, Гончара, Красовского, но пока боятся. Что вас вынудило или сподвигло перестать бояться?

- Устал. Любая правда, любое преступление рано или поздно будет предано огласке. Лучше раньше понести наказание и жить с чистой совестью, чем потом отвечать за него.

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