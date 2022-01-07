Белорусских силовиков вызывают на допрос 9 7.01.2022, 20:10

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Возбуждение дел по универсальной юрисдикции — одна из немногих возможностей добиваться справедливого наказания силовиков.

Корреспонденты «Белсата» встречаются в Литве с Арсением Захаревичем и его матерью Юлией Черных.

16-летнего Арсения задержали в Борисове 11 августа 2020 года. Его жестоко и безосновательно избивали сотрудники силовых органов.

«Били дубинками по крестцу, били по бокам ногами. Военная обувь тяжелая, это было больно, это было неприятно. На спине были потом вот эти шрамы от дубинок синие».

Подросток пытался достучаться до совести милиционеров:

«Я пытался выйти с ними на какой-то диалог, узнать: за что? Почему? Что я такого натворил, что они так? На что один поднял меня за волосы и сказал: «А что ты хорошего сделал для своей страны?» – и снова мне полетел удар в лицо…»

Вечером мать Арсения Юлия Черных узнала о задержании сына и сделала все возможное, чтобы прорваться в РОВД.

«Я сразу по походке, по одежде, которая была вся грязная, засаленная, по тому, как он шел весь скрученный, поняла, что его избивали. Первое, что я спросила у ребенка: «Сын, тебя били?» Он сказал: «Да».

Борисовский суд приговорил Арсения Захаревича к штрафу в 10 базовых. Все усилия привлечь к ответственности виновных в избиении и пытках Арсения не дали результатов.

«22 октября ребенка признали виновным, а 26-го к нам пришла бумага, что милиционеры не подлежат даже административному наказанию. Значит, ребенок виновен сам, то есть закрыли уголовное дело».

На Юлию завели уголовное дело за «оскорбление» председателя комиссии по делам несовершеннолетних. И семья решила покинуть Беларусь. Вначале они выехали в Украину, а потом, чтобы подать заявление по универсальной юрисдикции, выехали в Литву.

«Меня допрашивали в криминальной полиции. 15 декабря опрашивали уже в суде сына. Могу сказать, что сын признан потерпевшим по этому делу».

Семья Арсения надеется, что виновные в пытках будут привлечены к ответственности.

Эксперт Кристина Рихтер – юрист офиса Светланы Тихановской – рассказывает о порядке подачи заявления по универсальной юрисдикции и объясняет, каким образом пострадавшие граждане Беларуси могут обратиться к международным правовым механизмам.

«История знает такие случаи, когда были завершенные уголовные дела, и через десятки лет человек приезжал в страну, где было это дело по универсальной юрисдикции, – он арестован и сидит в тюрьме».

На настоящее время, когда в нашей стране исчезла законность, возбуждение дел по универсальной юрисдикции – одна из немногих возможностей добиваться справедливого наказания преступников из силовых структур Беларуси.

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