Российские самолеты доставили в Казахстан кыргызстанских военных 6 7.01.2022, 20:19

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150 военных прибыли в страну.

В Казахстан в пятницу прибыли 150 военнослужащих из соседнего Кыргызстана - как часть контингента Организации договора по коллективной безопасности (ОДКБ). Он развёрнут в стране по просьбе президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в связи с массовыми протестами и беспорядками в стране, о которых Токаев говорит как об актах терроризма.

Как сообщает ТАСС, кыргызстанские военнослужащие прибыли в Казахстан на российских военно-транспортных самолётах. Российские военные составляют основу контингента ОДКБ. Их в Казахстан отправлено около 3-х тысяч. Также в контингент входят военнослужащие из Беларуси, Армении и Таджикистана. Таджикских военных доставили в Казахстан также российские самолёты.

Отправку военнослужащих из Кыргызстана одобрил ранее в пятницу парламент страны. Сообщается, что решение было принято только после повторного голосования. 69 депутатов проголосовали "за", 7 "против". Кыргызстанские военные прибыли в Казахстан спустя сутки после прибытия российских.

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