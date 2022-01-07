Что происходит в Алматы прямо сейчас? 7.01.2022, 20:38

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На заправках и перед банкоматами большие очереди.

Сегодня в Алматы закрыты дороги, ведущие к Площади Республики. Рядом с площадью стоит машина, на которой видны следы от пуль. Внутри находится тело человека, сообщает корреспондент казахстанской редакции «Радио Свобода».

Репортеры посетили городские больницы №1 и №7 в микрорайоне Калкаман, которые, как сообщали местные СМИ, были «оккупированы террористами». В настоящее вермя в медицинских учреждениях находятся только пациенты и врачи.

Некоторые торговые центры, например, Esentai Mall на проспекте Аль-Фараби, находятся под военным наблюдением.

По всей видимости, продолжается разграбление супермаркета Magnum, расположенного в торговом центре Aport на окраине города. Возле торгового дома находятся волонтеры, пытающиеся предотвратить мародерство. Они держат в руках палки и постоянно предупреждают людей, ворующих еду в супермаркете, что выносимое ими является чужой собственностью. Но их никто не слушает.

По сообщениям корреспондентов, на заправках и перед банкоматами большие очереди. Некоторые жители рассказывали, что у них закончились наличные и если ситуация сохранится еще несколько дней, люди начнут голодать. В магазинах не хватает хлеба.

На вокзалах также большие очереди. Ранее «Казахстан темир жолы» сообщала о возобновлении движения поездов в стране. Общественный транспорт в Алматы не действует.

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