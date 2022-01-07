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Силовики отказываются выполнять приказы Токаева

  • 7.01.2022, 23:30
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Силовики отказываются выполнять приказы Токаева

В Актау они просто молча смотрели на протестующих.

В казахстанском Актау, где сегодня проходят протесты, силовики отказываются разгонять демонстрантов. Они молча смотрели на участников акции протеста.

Напомним, на площади в казахстанском Актау остается около 200 человек. Большинство из них люди среднего и пожилого возраста. Они не намерены расходиться, несмотря на комендантский час, и планируют ночевать в двух юртах.

Среди требований — переименование Нур-Султана обратно в Астану. На подступах к площади патрульные машины.

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