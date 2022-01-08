Задержан бывший председатель Комитета нацбезопасности Казахстана

Задержан бывший председатель Комитета нацбезопасности Казахстана7
- 8.01.2022, 8:31
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Его обвиняют в госизмене.
Бывший председатель комитета нацбезопасности Казахстана Карим Масимов задержан по факту госизмены, сообщили в спецслужбе.
Информацию подтвердило издание kaztag:
«6 января текущего года Комитетом национальной безопасности начато досудебное расследование по факту государственной измены, по статье 175 части 1 Уголовного кодекса Республики Казахстан. В этот же день по подозрению в совершении данного преступления задержаны и водворены в изолятор временного содержания бывший председатель КНБ Масимов К.К. и другие лица. Иная информация в интересах следствия разглашению не подлежит», — говорится в сообщении.
В Казахстане происходит революция, протесты охватили всю страну.