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Задержан бывший председатель Комитета нацбезопасности Казахстана

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  • 8.01.2022, 8:31
  • 11,816
Задержан бывший председатель Комитета нацбезопасности Казахстана
Карим Масимов

Его обвиняют в госизмене.

Бывший председатель комитета нацбезопасности Казахстана Карим Масимов задержан по факту госизмены, сообщили в спецслужбе.

Информацию подтвердило издание kaztag:

«6 января текущего года Комитетом национальной безопасности начато досудебное расследование по факту государственной измены, по статье 175 части 1 Уголовного кодекса Республики Казахстан. В этот же день по подозрению в совершении данного преступления задержаны и водворены в изолятор временного содержания бывший председатель КНБ Масимов К.К. и другие лица. Иная информация в интересах следствия разглашению не подлежит», — говорится в сообщении.

В Казахстане происходит революция, протесты охватили всю страну.

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