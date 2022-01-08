В Литве заявили, что есть способ расторгнуть контракт с «Беларуськалием» и не попасть на штраф 12 8.01.2022, 8:37

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Но есть нюанс.

Литовская железная дорога сообщила, что в договоре с «Беларуськалием» на транзит удобрений прописана возможность его расторжения в одностороннем порядке. Разорвать договор можно при условии, если одна их сторон не выполнит по нему обязательства (к примеру, технически не сможет перечислить оплату из-за введенных санкций). Также можно прекратить сотрудничество, если уведомить партнера об этом за 12 месяцев (в противном случае можно попасть на штраф). Однако Литовская железная дорога признает, что досрочный разрыв договора грозит компании банкротством.

Коротко про суть истории с транзитом удобрений

В начале декабря заработали санкции США против «Беларуськалия», которые ввели в августе этого года. В отличие от европейских санкций, под запрет попала вся продукция этого предприятия. В Литве, через которую проходит значительная часть транзита белорусских калийных удобрений, еще за несколько месяцев до этого заявляли, что с 8 декабря намерены прекратить их перевалку. Причина — вероятность попасть под вторичные американские санкции. Однако с 8 декабря транзит через Литву не прекратился и продолжается до сих пор, что вызвало скандал, дошло даже до возможной отставки правительства (но в итоге этого не произошло).

Позже стало известно, что еще в октябре Литовская железная дорога и «Беларуськалий» внесли изменения в контракт, что позволило белорусскому предприятию внести аванс за поставки — ноябрь, декабрь и январь. Как сообщали литовские СМИ, речь может идти о 10 млн евро. 7 декабря Литовская железная дорога попыталась вернуть через банк обратно аванс, но перевод вернулся обратно.

Что говорят на литовской железной дороге

Как уточняет председатель правления Литовских железных дорог Кястутис Шлюжас, подписанное 21 октября прошлого года дополнительное соглашение с «Беларуськалием» по предоплате не исключает возможность приостановить обслуживание белорусской компании. Это можно сделать, если белорусское предприятие не выполнит обязательства по договору.

В ЛЖД уточняют, что компании было выгодно подписать допсоглашение, это изменило схемы оплаты за услуги.

— До этого «Беларуськалий» оплачивал услуги в течение 30 дней с момента оказания услуг заказов за последний месяц. Таким образом, данное изменение снизило риски для компании (ЛЖД. — Прим. ред.), — поясняют в ЛЖД.

Контракт с «Беларуськалием» также предусматривает, что его можно расторгнуть, если уведомить партнера об этом за 12 месяцев. «Это потенциально грозит банкротством ЛЖД», — уточнили в литовской компании.

В ЛЖД уточняют, что подписали соглашение с «Беларуськалием» в 2018 году, оно действует до конца 2023 года.

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