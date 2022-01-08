Эксперт: Лукашенко боится, что силовики его подведут 22 8.01.2022, 8:55

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Зачем диктатору участие в операции ОДКБ?

После бурной дискуссии, несмотря на акции протеста, парламент Кыргызстана принял решение присоединиться к операции ОДКБ и направить в Казахстан 150 своих миротворцев, 8 единиц бронетехники и 11 машин. Таджикистан также принял решение об отправке 200 военнослужащих. Главная задача сил ОДКБ, утверждают военные, не подавление протестов и участие в антитеррористической акции, а охрана военных и государственных объектов Казахстана. Российские военные на самолетах также прибывают в Казахстан, сообщает «Белсат».

«Российские самолеты военно-транспортной авиации также задействованы для переброски воинских контингентов Беларуси, Таджикистана, Кыргызстана и Армении», – заявил министр обороны России Игорь Конашенков.

Аэропорт Алматы взят под контроль, а главная задача сил ОДКБ – не подавление протестов, а охрана военных и государственных объектов, заявляют военные. Руководить контингентом назначили командующего воздушно-десантными войсками генерал-полковника Андрея Сердюкова.

В составе сил ОДКБ – миротворческая рота 103-й воздушно-десантной Витебской бригады сил специальных операций. Дивизия одна из первых вошла в Афганистана в 1979 году, участвовала в учениях ОДКБ, но в операциях, подобной казахстанской, участвует впервые.

«Участвовать в боевых действиях против протестующих или разгонять демонстрации мандат этой роте не позволяет. Она будет нести чисто охранительные функции», – подчеркнул независимый военный эксперт Александр Олесин.

Однако в случае нападения, считает эксперт, военнослужащие могут применять оружие на поражение.

Еще два-три года назад Лукашенко мог отказаться от участия в военной операции ОДКБ, считает политический обозреватель Виталий Цыганков: «Сейчас он уже не имеет такой привилегии. Когда Москва приказывает продемонстрировать объединение всех сил ОДКБ, официальный Минск должен демонстрировать без вариантов».

«Лукашенко не может исключать того, что в будущем ему может понадобиться похожий механизм. Если его силовики его подведут, если ситуация накалится до такого предела, ему нужен прецедент, что ОДКБ вводит войска по сугубо внутренним причинам», – отметил старший научный сотрудник Финского института международных отношений Григорий Нижников.

Контингент ОДКБ насчитывает около 2500 тысяч человек. Примерно две тысячи – это российские военные из 45-й бригады специального назначения ВДВ, 98-й дивизии ВДВ и 31 отдельной бригады ВДВ. Эти подразделения участвовали в обеих чеченских войнах, российско-грузинской войне, в аннексии Крыма и войне в Сирии. Таджикистан направил 200 военнослужащих, Кыргызстан – 150, Армения – 70.

По мнению Григория Нижникова, Россия получает действенный механизм использования сил ОДКБ для сохранения падающих авторитарных режимов.

«Мы должны понимать, что в следующий раз ситуация в другой стране ОДКБ, где другой авторитарный режим будет на грани краха, мы можем не исключать, что войска будут задействованы», – убежден Григорий Нижников.

Продолжительность миссии ОДКБ пока не определена. Возможно, она закончится, когда авторитарный режим Токаева подавит протесты.

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