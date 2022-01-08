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«Зачистка» назарбаевских: от кого Токаев избавился после начала протестов

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  • 8.01.2022, 9:00
  • 20,786
«Зачистка» назарбаевских: от кого Токаев избавился после начала протестов

Интересные факты.

Издание «Настоящее время» обратило внимание на то, кого президент Казахстана снял с должностей в первые дни революции:

— 43-летний Самат Абиш – бывший первый зам Комитета нацбезопасности Казахстана и племянник Назарбаева. Пост он потерял сразу после начала протестов, и он – не единственный, от кого президент Токаев избавился за последние дни. Вместе с ним должности лишился глава КНБ Карим Масимов и премьер Аскар Мамин.

В Казахстане происходит революция, протесты охватили всю страну.

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