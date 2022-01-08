В центре Алматы усилилась перестрелка 2 8.01.2022, 9:13

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Повстанцам помогает густой туман.

Утром в субботу в центре Алматы усилилась стрельба, передает ВВС.

В городе густой туман, который влияет на проведение операции силовиков, следует из сообщения. О стрельбе со ссылкой на очевидцев пишет и агентство "Интерфакс".

Выстрелы слышны гораздо чаще, чем накануне вечером и ночью, пишет портал ORDA Kazakhstan.

Тем временем в Нур-Султане утром в субботу появился проводной интернет, пишет ORDA Kazakhstan. Об этом же сообщает корреспондент ТАСС. Накануне интернет в столице Казахстана работал с 9:00 утра до 12:00 часов по местному времени.

В Казахстане происходит революция, протесты охватили всю страну.

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