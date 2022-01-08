Филиалы правящей партии Nur Otan разгромлены и подожжены в Шымкенте, Таразе, Кызылорде и Талдыкоргане

Филиалы правящей партии Nur Otan разгромлены и подожжены в Шымкенте, Таразе, Кызылорде и Талдыкоргане4
- 8.01.2022, 9:27
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Есть сообщения о раненых.
Филиалы партии Nur Otan разгромлены и подожжены в Шымкенте, Таразе, Кызылорде, Талдыкоргане.
Ущерб будет оценен позже, сообщил Inbusiness.kz секретарь Nur Otanа Арман Кырыкбаев.
По имеющейся информации, ранен один работник Жамбылского филиала, находится сейчас в реанимации.
Ранее сообщалось, что здание филиала Nur Otanа подверглось нападению в Алматы.
В Казахстане происходит революция, протесты охватили всю страну.