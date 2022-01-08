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Филиалы правящей партии Nur Otan разгромлены и подожжены в Шымкенте, Таразе, Кызылорде и Талдыкоргане

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  • 8.01.2022, 9:27
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Филиалы правящей партии Nur Otan разгромлены и подожжены в Шымкенте, Таразе, Кызылорде и Талдыкоргане

Есть сообщения о раненых.

Филиалы партии Nur Otan разгромлены и подожжены в Шымкенте, Таразе, Кызылорде, Талдыкоргане.

Ущерб будет оценен позже, сообщил Inbusiness.kz секретарь Nur Otanа Арман Кырыкбаев.

По имеющейся информации, ранен один работник Жамбылского филиала, находится сейчас в реанимации.

Ранее сообщалось, что здание филиала Nur Otanа подверглось нападению в Алматы.

В Казахстане происходит революция, протесты охватили всю страну.

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