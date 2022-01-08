Революция в Казахстане: суббота, 8 января 13 8.01.2022, 9:44

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Фото: АР

(Обновляется) В Алматы усилились перестрелки между повстанцами и силовиками.

В Казахстане происходит революция, протесты охватили всю страну.

К вечеру 5 января протестующие захватили ряд правительственных зданий, в том числе аэропорт в Алматы.

6 января ОДКБ по просьбе президента Токаева начало вводить иностранные войска в Казахстан.

Сайт Charter97.org в онлайн-режиме следил за развитием событий в Казахстане.

10:59 В казахстанском Жанаозене на площади остаются 1000 человек, они по-прежнему будут продолжать мирные протесты «до тех пор, пока все правительственные чиновники и члены парламента, кроме президента Токаева, не уйдут в отставку».

10:20 Белорусские военные из сил ОДКБ приступили к охране важных объектов военной инфраструктуры Казахстана, заявили в Минобороны Беларуси.

9.47 Протесты в Казахстане продолжались всю ночь до утра. Теперь протестующие требуют отставки президента страны Токаева.

9.27 Филиалы правящей партии Казахстана Nur Otan разгромлены и подожжены в Шымкенте, Таразе, Кызылорде, Талдыкоргане.

9.13 В центре Алматы усилилась перестрелка. В городе густой туман, который помогает повстанцам.

8.45 По сообщениям жителей Алматы, утром, 8 января в центре города слышны выстрелы. Где именно стреляют — определить сложно. На площади Республики стоят военные, бронетехника. Стреляют где-то с шести утра, преимущественно слышны одиночные выстрелы.

МВД Казахстана сообщило, что в Талдыкоргане 15 вооруженных человек попытались захватить СИЗО. Атаку удалось отбить, трое нападавших были убиты, остальные получили ранения. Также известно, что погиб один сотрудник полиции, двое получили ранения.

8.31 Бывший председатель комитета нацбезопасности Казахстана Карим Масимов задержан по подозрению в госизмене.

8.15 Российский политолог, один из крупнейших специалистов по азиатским странам бывшего СССР, Аркадий Дубнов заявил об аресте племянника Назарбаева Самата Абиша и бегстве самого Назарбаева в Китай.

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