Стало известно, чем сейчас занимаются белорусские военные в Казахстане

Стало известно, чем сейчас занимаются белорусские военные в Казахстане21
- 8.01.2022, 10:20
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Информация от Минобороны Беларуси и президента Токаева.
Белорусские военные из сил ОДКБ приступили к охране важных объектов военной инфраструктуры Казахстана, заявили в Минобороны Беларуси.
На совещании оперативного штаба президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отметил, что военные Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) начали исполнять охранные функции в Нур-Султане, что позволило направить местных правоохранителей в Алма-Ату для участия в боях с повстанцами.
В Казахстане происходит революция, протесты охватили всю страну.