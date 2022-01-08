В Казахстане распространили первое заявление о революции от имени Назарбаева 18 8.01.2022, 10:42

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Самого елбасы при этом не показали.

Экс-президент Казахстана Нурсултан Назарбаев впервые за неделю протестов прокомментировал события в стране. Он призвал всех «сплотиться вокруг президента Казахстана [Касым-Жомарта Токаева] для преодоления текущих вызовов и обеспечения целостности страны», сообщает nv.ua.

Заявление Назарбаева обнародовал его пресс-секретарь Айдос Укибай, его цитирует казахстанский Телеграм-канал Орда и агентство Интерфакс. Укибай также опроверг информацию о том, что бывший президент покинул Казахастан.

Укибай заявил, что Назарбаев находится в Нур-Султане (столице Казахастана), находится на прямой связи с Касым-Жомартом Токаевым и провел «телефонные переговоры с главами дружественных стран».

«Елбасы (лидер нации — так назывют Назарбаева) находится в столице Казахстана городе Нур-Султане. Просим не распространять заведомо ложную и спекулятивную информацию. Елбасы проводит ряд консультативных встреч и находится на прямой связи с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым», — утверждает Укибай.

«Также у Нурсултана Назарбаева состоялось несколько телефонных разговоров с главами дружественных Казахстану государств», — рассказал Укибай.

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