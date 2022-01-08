Что происходит в месте обрушения моста на Немиге прямо сейчас 4 8.01.2022, 11:37

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Фоторепортаж с места ЧП.

Примерно в 3 часа ночи на Немиге пешеходная часть путепровода упала на проезжую часть.

Сейчас периметр обтянут оранжевой лентой и заставлен дорожными ограждениями, пишет onliner.by.

Строительная техника здесь работает с 4 утра. К 10 утра экскаватору в компании с фронтальными погрузчиками еще не удалось убрать бетонные руины. Также тут до сих пор дежурят скорые, машины МЧС и ДПС. Помимо моста и дороги досталось и светофорам, один из которых серьезно поврежден.

Упавший пролет полностью отсоединен от конструкции путепровода, а с глыбами разберутся спасатели при помощи бензореза. Также перекрыты некоторые выходы со станции метро «Немига».

Водителям рекомендуют использовать для объезда пр. Независимости, пр. Машерова, 2-е транспортное кольцо, ул. Ульяновскую и другие пути.

Мост был построен в 1962 году. В 2017-м сделали косметический ремонт: поменяли покрытие тротуаров и ограждающие конструкции, а также гранитную облицовку тумб.

Фото: onliner.by

Фото: onliner.by

Фото: onliner.by

Фото: onliner.by

Фото: onliner.by

Фото: onliner.by

Фото: onliner.by

Фото: onliner.by

Фото: onliner.by

Фото: onliner.by

Фото: onliner.by

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