Кубинец, которого депортировали из Беларуси за участие в протестах, смог перебраться в Литву 3 8.01.2022, 11:59

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Роберто Вальдес Касануэва прожил в нашей стране 30 лет.

Кубинец Роберто Вальдес Касануэва, которого депортировали из Беларуси, находится в Литве. Об этом на своей странице в фейсбук сообщил Андрей Стрижак, передает zerkalo.io.

«Роберто Вальдес Касануэва завершил эвакуацию. И находится в безопасности в Литве», — говорится в сообщении.

Напомним, кубинец Роберто Вальдес Касануэва прожил в Беларуси 30 лет. Здесь у него появилась семья и трое детей. В стране он работал графическим дизайнером, свободно говорит по-русски.

Касануэву задержали на протестном марше 8 ноября 2020 года и осудили на 15 суток ареста. После этого мужчина не вышел из изолятора на Окрестина — больше года он провел в ожидании депортации. 10 ноября 2021 года его депортировали в Москву, откуда он должен был вылететь в кубинский город Варадеро. Возвращаться на родину мужчина не хотел, опасаясь, что и там из-за его гражданской позиции у него могут быть неприятности.

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