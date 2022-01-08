«Военные дважды выстрелили в воздух и стали кричать по-русски: «Назад!» 17 8.01.2022, 12:08

24,530

Журналистка Forbes рассказала, что происходит в Алматы.

Казахская журналистка рассказала belsat.eu, как ее стрельбой отгоняли от площади в Алматы.

Журналистка «Forbes Казахстан» Ардак Букеева сегодня поехала на центральную площадь Алматы – Площадь Республики. Пока ехала, слышала повсюду в городе стрельбу. Но сама площадь оказалась пуста.

Она подошла к военным без знаков различия, которые стояли рядом с площадью, чтобы спросить, где все люди. Военные же дважды выстрелили в воздух и стали кричать: «Назад!». Она показывала им, что она из прессы, держала удостоверение над головой, но была вынуждена уйти. Слышала, что военные еще стреляли куда-то – полагает, могли так создавать впечатление, что идут бои, потому что стрелять на площади просто не было по ком.

Недалеко от площади она нашла протестующих, которые рассказали, как пережили вчерашнюю атаку. Когда две сотни человек, остававшихся на мирной акции на площади, готовили обращение к властям в Нур-Султане, подъехал БТР, начали без предупреждения стрелять из гранатометов. Были убитые и раненые, части людей удалось скрыться во дворе. Когда стрельба утихла, люди из дворов вышли с поднятыми руками, чтобы забрать раненых, но по ним тоже начали стрелять, а потом спустили на них ОМОН. Только утром «скорые» забрали раненых и убитых, но куда вывезли — неизвестно. Также один из протестующих рассказал ей, что одного расстрелянного за пределами площади отвезли в морг, а в морге видели машину, из которой выгружали сразу 17 тел.

Протестующие слышали, что военные переговаривались между собой по-русски, команды им отдавали по-русски. Казахские ли это военные, или российские, неизвестно, рассказала журналистка «Forbes Казахстан» Ардак Букеева.

В Казахстане происходит революция, протесты охватили всю страну.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».