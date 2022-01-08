В Туркменистане решили потушить «Врата ада» 18 8.01.2022, 12:31

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Газовый кратер в пустыне Каракумы горит уже более 50 лет.

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов распорядился найти способ потушить газовый кратер в пустыне Каракумы, известный как «Врата ада», сообщает meduza.io.

Газовый кратер в пустыне Каракумы в районе Дарвазы появился в 1971 году в результате обвала разведочной шахты на этом месте.

На заседании кабинета министров 7 января Бердымухамедов заявил, что много лет там сгорает огромное количество газа, «теряется сырье, за экспорт которого можно получать значительную прибыль и направлять ее на повышение благополучия нашего народа» (здесь и далее цитаты по ИА «Туркменистан Сегодня»). Кроме того, отметил президент Туркменистана, горящий газовый кратер «негативно сказывается как на экологии, так и на здоровье проживающих поблизости людей».

Бердымухамедов поручил вице-премьеру Шахыму Абдрахманову «собрать ученых, а в случае необходимости привлечь иностранных консультантов» и найти способ потушить горящий кратер.

«Врата ада» — кратер шириной около 60 метров и глубиной около 20 метров — одна из достопримечательностей Туркменистана. Официальное название горящего кратера — «Сияние Каракумов».

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