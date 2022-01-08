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В поисках убежища в Польшу за один день въехали 80 белорусов

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  • 8.01.2022, 12:33
  • 10,728
В поисках убежища в Польшу за один день въехали 80 белорусов

Всем им на территории соседней страны будет оказана помощь.

За минувшие сутки в Польшу в поисках убежища въехали 80 белорусов. Об этом в Twitter сообщила польская погранслужба.

7 января в Польшу въехали 80 граждан Беларуси, являющихся оппозиционерами или репрессированными. Как отметили в погранслужбе, всем им на территории Республики Польша будет оказана помощь.

Пограничники также сообщили. что нелегально перейти белорусско-польскую границу пытались 36 мигрантов. Всего запрошлый месяц было 180 таких попыток.

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