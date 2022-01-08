В поисках убежища в Польшу за один день въехали 80 белорусов 2 8.01.2022, 12:33

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Всем им на территории соседней страны будет оказана помощь.

За минувшие сутки в Польшу в поисках убежища въехали 80 белорусов. Об этом в Twitter сообщила польская погранслужба.

W dn.07.01 granicę🇵🇱🇧🇾 próbowało nielegalnie przekroczyć 36 osób.

W tym miesiącu odnotowano 180 prób nielegalnego przekroczenia granicy.



Wczoraj do Polski wjechało 80 obywateli Białorusi,którzy są opozycjonistami lub byli represjonowani.Te osoby otrzymają pomoc na terytorium RP. pic.twitter.com/uuKGlt63pZ — Straż Graniczna (@Straz_Graniczna) January 8, 2022

7 января в Польшу въехали 80 граждан Беларуси, являющихся оппозиционерами или репрессированными. Как отметили в погранслужбе, всем им на территории Республики Польша будет оказана помощь.

Пограничники также сообщили. что нелегально перейти белорусско-польскую границу пытались 36 мигрантов. Всего запрошлый месяц было 180 таких попыток.

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