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Экс-советник Назарбаева заявил о заговоре силовиков против Токаева

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  • 8.01.2022, 12:47
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Экс-советник Назарбаева заявил о заговоре силовиков против Токаева
Фото: РИА Новости

По его словам, «заговорщики» были в высших эшелонах власти.

"Заговорщики" хотели добиться отстранения от власти президента Касыма-Жомарта Токаев, заявил телеканалу "Хабар 24" Ермухамет Ертысбаев - политолог, бывший советник первого президента республики Нурсултана Назарбаева, сообщает interfax.ru.

По его мнению, подобного масштаба "государственный переворот" невозможно было осуществить без "предателей в высших эшелонах власти, особенно в правоохранительных органах".

"Я обладаю эксклюзивной информацией, (...) что, например, за 40 минут до нападения на аэропорт (Алма-Аты) была дана команда полностью убрать оцепление и охрану", - отметил Ертысбаев.

В Казахстане происходит революция, протесты охватили всю страну.

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